كوردستان تقرر السماح بتصدير الدجاج الى باقي المحافظات العراقية

2020/04/12 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، السماح بتصدير الدجاج من الاقليم نحو المحافظات العراقية الاخرى.وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه في اطار المراجعة المستمرة للمشكلات والعوائق التي التواجه المشاريع الزراعية وبعد التشاور مع وزير الداخلية تقرر السماح بتصدير الدجاج الى الوسط والجنوب مع مراعاة الالتزام الاجراءات الوقائية والصحية بعد ان فاق الانتاج حاجة السوق المحلية في الاقليم.واوضح البيان ان القرار جاء بهدف المساهمة في تصريف انتاج اصحاب حقول الدواجن ودعمهم كواحد من الاسس المهمة لقطاع الزراعة في اقليم كوردستان، مؤكدا على ان غرفة عمليات محافظة السليمانية ستقدم التسهيلات لهذا الهدف.

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