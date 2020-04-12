العراق يعلن اربع وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/12 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن تسجيل وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وذكر بيان للوزارة انه تم فحص 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية ومن ضمنها مختبرات أقليم كوردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (35415) نموذجا.واضاف كما سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم أربع وثلاثين أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 8 مدينة الطب 6 السليمانية 4 أربيل 1 البصرة 15 أما عدد الوفيات فبلغت أربعة حالات؛ حالة واحدة في بغداد الرصافة؛ حالة واحدة في السليمانية حالة واحدة في كركوك؛ حالة واحدة في البصرة وحالات الشفاء: 39 حالة توزعت كالتالي صحة بغداد /الرصافة 3 مدينة الطب 3 النجف 10 السليمانية 3 اربيل 1كربلاء 6 كركوك 5 ديالى 2البصرة 6وقالت إن مجموع الإصابات المشخصة في العراق بلغت 1352، منها 76 حالة وفاة، و640 حالة شفاء.

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