سلال غذائية من مرقد الامام الحسين (ع) الى الموصل والانبار ووسط وجنوب العراق

2020/04/12 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين أطلقت المرجعية الدينية العليا دعوتها للتكافل الاجتماعي، بعد أن تفشت جائحة (كورونا)، وإعلان الحكومة المركزية حظرا شاملا للتجوال كإجراء احترازي للو...

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