2020/04/12 | 18:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كوردستان تعلن الموقف الوبائي خلال 24 ساعة

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