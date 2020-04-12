الصحة : ما زال الوقت مبكراً حول الحديث على انحسار خطر فيروس كورونا في العراق

2020/04/12 | 18:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أشارت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن ان الوقت لا يزال مبكراً حول الحديث على انحسار خطر فيروس كورونا في البلادوذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر اليوم على أن " ما زال الوقت مبكرا القول بأن هناك انحسارا في خطر فيروس كورونا بالعراق رغم تراجع أرقام الإصابات".وأوضح البدر " ملاكات وزارة الصحة ما زالت مستنفرة في عملها ولم يحدث أي تراجع في مواجهة المرض بسبب قلة عدد الإصابات لانها مؤشر غير ثابت ومن الممكن ان يتغير وترتفع الإصابات مجدداً".وقال "للأسف توجد العديد من الدعوات التي تطلق هنا وهناك وتطالب بكسر حظر التجوال الشامل او تقليل الالتزام بدعوى أن هناك انخفاض بعدد الحالات المسجلة".وأضاف " اذا لم يستمر حظر التجوال والالتزام به سيحدث انهيار بالعراق بسبب تفشي كورونا ،النظام الصحي لا يتحمل تسجيل مئات او آلاف الحالات يومياً كأصابات كما يحدث في إيران ودول أوروبية".

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