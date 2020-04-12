“استقرار اعداد الاصابات” الصحة تنفي: لم نغادر ذروة كورونا

2020/04/12 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، انها تلتزم بالاعلان عن كافة نتائج الفحوصات التي تجريها للكشف عن حالات الاصابة بوباء كورونا.ونقل بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ان العراق غادر ذروة الاصابات بفايروس كورونا وفي الاتجاه نحو “السيطرة عليه” […]

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