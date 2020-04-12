جونسون يغادر المشفى بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا

2020/04/12 | 18:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” أن الرئيس غادر المستشفى في #لندن، بعد تقدمه في مرحلة التعافي من فيروس #كورونا، على أن يواصل التعافي في مقره الريفي المعروف باسم تشيكرز.وقال المتحدث باسم بوريس…

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