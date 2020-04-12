محكمة تحقيق التون كوبري تصدق أقوال المتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة

2020/04/12 | 18:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صدقت محكمة تحقيق التون كوبري التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، اليوم الاحد، أقوال المتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري.

ومجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "محكمة تحقيق التون كوبري صدقت أقوال مُتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري، حيث تذرع المتهم في إفادته أنه كان في حالة سكر تام أثناء قيامه بالجريمة".

وأضاف أن "قاضي التحقيق دون اقوال المتهمين وزوج المجنى عليها بصفة مشتكي وتكيف الواقعة وفق احكام المادة (393) من قانون العقوبات".

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