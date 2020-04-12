برشلونة يوزع اجهزة صحية في كتالونيا

2020/04/12 | 18:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توصلت مؤسسة برشلونة إلى اتفاق مع شركة صينية دولية مالكة لأكبر موقع إلكتروني في البلد الأسيوي لتوزيع مواد وأجهزة صحية في إقليم كتالونيا تبرعت بها هذه الشركة لمكافحة الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي الإسباني في بيان أن مؤسسة برشلونة ستقوم بإدارة وتوزيع المواد الصحية التي ترغب المؤسسة الخيرية في المساعدة بها في تعويض نقص المواد الطبية في المستشفيات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وسلمت الأحد أول دفعة مكونة من 15 ألف قطعة من معدات وقاية فردية ستوزع عبر مؤسسة النادي الإسباني في مستشفيات مختلفة.

وتعد هذه أول دفعة ضمن سلسلة شحنات تعهدت الشركة الصينية بالتبرع بها بقيمة 100 مليون دولار بهدف المساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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