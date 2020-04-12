المالية تدرس تصفير الرسوم الكمركية الخاصة باستيراد مواد التعقيم والمستلزمات الطبية

2020/04/12 | 18:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، ان ممثل البنك الدولي، أكد على دعم العراق في هذه المرحلة الصعبة، فيما لفتت الى دراسة شمول مواد التعقيم والمستلزمات الطبية بتصفير الرسوم الكمركمية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير المالية شارك في إجتماع من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، وحضره وزير الصحة والكادر المتقدم للوزارة وممثلي الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسفارة البريطانية وسفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد".

واضافت "قدم وزير الصحة بداية شرحا حول الوضع الصحي العام وعدد الإصابات وتأثير حظر التجوال في الوقاية من المرض، وفي جانب آخر من الاجتماع تم التطرق الى الوضع المالي وكيفية زيادة الدعم المالي الى وزارة الصحة وخلية الازمة".

ولفتت الى ان "حسين سلط الضوء على الوضع المالي العام وأكد على استمرار دعم وزارة المالية لنشاطات وعمل وزارة الصحة وخلية الأزمة في هذا المجال، كما وذكر إمكانية دراسة شمول مواد التعقيم والأجهزة والمستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بمواد مكافحة ڤايروس كورونا والمستوردة من قبل القطاع الخاص بتصفير الرسوم الكمركية المفروضة عليها".

واردفت "وتطرق ممثل البنك الدولي الى الاتصالات والحوارات التي اجريت بين ممثلي البنك ووزارة المالية العراقية وأكد على دعم العراق في هذه المرحلة الصعبة، كما قد تم طرح مجموعة أخرى من المواضيع المتعلقة بالإصلاحات في الوضع الاقتصادي مستقبلا، وكيفية العمل المشترك مع المؤسسات المالية الدولية".

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