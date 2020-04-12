تكليف “الكاظمي” يشق صَفّ الفصائل في العراق: انشطرَت إلى نُصفَين

2020/04/12 | 18:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الحقيقة في #العراق، أنه لا يُمكن إنكار أو إخفاء التهديدات التي شنّتها الميليشيات المسلّحة التي تسمّي نفسها بـ “فصائل المقاومة” على رئيس الحكومة المكلّف #مصطفى_الكاظمي قبل تكليفه بوقت قريب.ترى هذه الفصائل أن “الكاظمي”…

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