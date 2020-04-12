الصحة العراقية تعلن تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات وتؤكد ارتفاع معدلات الشفاء

2020/04/12 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل 34 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما اكدت ارتفاع حالات الشفاء المسجلة من الفيروس.

وجاء في بيان الصحة، ان "منظمة الصحة العالمية نفت ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام، ان العراق غادر ذروة الاصابات بفايروس كورونا وفي الاتجاه نحو السيطرة عليه"، داعية "المؤسسات الاعلامية الى توخي الحذر عند نقل اخبار متداولة دون مصدر موثق".

واكدت الوزارة ان "تعاون المواطن في مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند ظهور اعراض المرض يساعد في منع تفشي الوباء بين افراد اسرته و يحافظ على حياته من المضاعفات الناتجة عنه".

وبينت انها "تصر على التزامها أمام الرأي العام في العراق بالشفافية الكاملة في الاعلان عن كافة نتائج الفحوصات المجراة للكشف عن الحالات المرضية المشتبه بها في بغداد والمحافظات وخضوعها لمراقبة وتدقيق من قبل منظمة الصحة العالمية".

واضافت "تم فحص 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (35415) نموذج".

كما سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (34) أربع وثلاثين أصابة في العراق موزعة كالتالي "بغداد / الرصافة8 ، مدينة الطب 6 ، السليمانية4 ، أربيل 1 ، البصرة 15 ".

واضافت "أما عدد الوفيات فبلغت أربعة حالات؛ حالة واحدة في بغداد الرصافة؛ حالة واحدة في السليمانية حالة واحدة في كركوك؛ حالة واحدة في البصرة ، وحالات الشفاء: 39 حالة توزعت كالتالي ، صحة بغداد /الرصافة 3 ، مدينة الطب3 ، النجف 10 ، السليمانية 3 ، اربيل 1، كربلاء 6 ، كركوك 5 ، ديالى2، البصرة 6، ليصبح المجموع الكلي كالتالي :"الإصابات : 1352 الوفيات: 76 حالات الشفاء: 640".

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