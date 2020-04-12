والدة النجم نيمار ترتبط بشاب يصغر أبنها بـ6 أعوام.. ونيمار ووالده يعلقان على التغريدة

2020/04/12 | 18:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ارتباطها العاطفي بأحد محترفي الألعاب الإلكترونية والذي يصغر ابنها بـ6 أعوام وهي الخطوة التي باركها لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.ونشرت نادين غونزالفيس صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، جمعتها بحبيبها الجديد، تياغو راموس، في لقطة حميمية، وعلقت عليها بالقول: “لا يمكن تفسير ما […]

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