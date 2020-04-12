بالوثيقة.. مقررات خلية الازمة في كركوك لهذا اليوم

2020/04/12 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الاحد، استمرار عمل المصارف الحكومية والأهلية بالداوم بنسبة لا تتجاوز 50%، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.كما دعت الخلية في مقرراتها التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، رئاسة جامعة كركوك ونواب المحافظة إلى "دعم الطلبة وتوفير خدمة الانترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات".

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