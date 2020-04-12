سبعة لقاحات تجريبية ضد “كورونا”.. العالم يسابق الزمن

2020/04/12 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بينما تواصل أرقام ضحايا جائحة فيروس كورونا الارتفاع بشكل كبير، تتجه أنظار العالم قِبَل التجارب السريرية للتوصل إلى تطوير لقاح لوباء “كوفيد19” الذي أودى بحياة أكثر من مئة ألف شخص حتى الآن، وأصاب الملايين من البشر ويعرض حياة العالم بأسرة للخطر.فقد أصبحت مهمة البحث عن لقاح أو علاج فعال لوقف هذه […]

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