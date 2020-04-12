نائب عراقي: الحوار الأميركي المرتقب قائم على الابتزاز ويهدف لابقاء القوات المحتلة

2020/04/12 | 18:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح في العراق، كريم عليوي، اليوم الاحد، أن الحوار الأميركي المرتقب الذي أعلنت عنه الإدارة الأميركية قائم على الابتزاز ويهدف الى...

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