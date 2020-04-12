ما قصة Air Doctor..وهل أنطلت كذبة كورونا على السياسيين العراقيين؟

2020/04/12 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: انتشر استخدام بطاقات، “Air doctor” على نطاق واسع في صفوف السياسيين العراقيين منذ بدء أزمة كورونا في البلاد ووصول اعداد الاصابات بالفيروس المستجد الى 1352إصابة، حتى هذا اليوم.وبحسب مصادر طبية وصحية متخصصة في مجال صناعة الادوية وتسويقها للقطاع الخاص في العراق، فأن البعض يطلع على البطاقة اسم “أير سنتاتزر” التي […]

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