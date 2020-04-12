هشام_حمدي - هشام حمدي - فيروس كورونا بين متدينين ولا دينيين

2020/04/12 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حمدي في عام 1865 قررت الأكاديمية العلمية الفرنسية بصواب نظرية الجيل التلقائي لصاحبها العالم لويس باستور ضد زميله فيليكس بوشي، نظرية تقول بأنه يستحيل أن تنمو ميكرو-عضوية في وسط دون أن يتم إدخاله.وفيروس كورونا واحد من الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة -والذي انتقل من الحيوان إلى الإنسان- لكن قدرة الفعل لديه رهيبة بإدخاله أكثر من نصف ساكنة الكرة الأرضية الحجر الصحي لأكثر من شهرين، وهو بذلك أصبح......

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