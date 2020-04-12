2020/04/12 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هشام_حمدي في عام 1865 قررت الأكاديمية العلمية الفرنسية بصواب نظرية الجيل التلقائي لصاحبها العالم لويس باستور ضد زميله فيليكس بوشي، نظرية تقول بأنه يستحيل أن تنمو ميكرو-عضوية في وسط دون أن يتم إدخاله.
وفيروس كورونا واحد من الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة -والذي انتقل من الحيوان إلى الإنسان- لكن قدرة الفعل لديه رهيبة بإدخاله أكثر من نصف ساكنة الكرة الأرضية الحجر الصحي لأكثر من شهرين، وهو بذلك أصبح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هشام_حمدي - هشام حمدي - فيروس كورونا بين متدينين ولا دينيين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفيروس كورونا واحد من الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة -والذي انتقل من الحيوان إلى الإنسان- لكن قدرة الفعل لديه رهيبة بإدخاله أكثر من نصف ساكنة الكرة الأرضية الحجر الصحي لأكثر من شهرين، وهو بذلك أصبح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هشام_حمدي - هشام حمدي - فيروس كورونا بين متدينين ولا دينيين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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