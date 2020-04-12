2020/04/12 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسين_سلمان البروفسور فالتين كاتاسونوف:ترجمة : خالد الرشد .اعلامي في قناة RT الروسية .قبل تسعين عاما، أي في تشرين الأول/ اكتوبرمن عام 1929 على وجه التحديد، نشبت أزمةٌ اقتصادية عالمية كانت بدايتَها موجةٌ من الذعر في بورصة نيويورك.وما إن أشرف ذاك العام على نهايته، حتى تجاوزت الأزمة حدود بورصة نيويورك، فأدت إلى إفلاس عدد كبير من المنشآت الصغيرة والكبيرة، وتوقفها عن العمل، وتسريحِ عشرات- ومئات-......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد_الحسين_سلمان - عبد الحسين سلمان - -فيروس كورونا بدلا من الحرب العالمية. تأملات حول الدورة الاقتصادية - الفيروسية-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد_الحسين_سلمان - عبد الحسين سلمان - -فيروس كورونا بدلا من الحرب العالمية. تأملات حول الدورة الاقتصادية - الفيروسية-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).