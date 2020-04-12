2020/04/12 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية يشارك بإجتماع من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة تناول الوضع الصحي في العراق والمنطقة ودعم وزارة المالية لجهود وزارة الصحة وخلية الازمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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