2020/04/12 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يحذر من الاستهانة بكورونا ويوجه دعوة بشأن الوضع الصحي في الرصافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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