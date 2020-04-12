اعتقال متهم متنكر بزي نساء غربي كربلاء

2020/04/12 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي النصر الله / ..أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم قام بسرقة دور احد المواطنين متنكرا بزي نساء غربي المحافظة “.وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مكافحة الاجرام في كربلاء تمكنت من اعتقال متهم قام بسرقة دور احد المواطنين […]

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