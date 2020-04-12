تحقيق النجف توضح تفاصيل شكوى سيدة تعرضت للحرق وتكشف عن الفاعل الرئيسي

2020/04/12 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عرضت محكمة تحقيق النجف تفاصيل شكوى سيدة تعرضت للحرق فيما كشفت عن الفاعل الرئيسي.

وافاد مراسل...





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