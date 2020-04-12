العراق يترنح مابين الاعتذار والتكليف وأزمة كورونا…!!!

2020/04/12 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود مرة أخرى عدنا للمربع الاول و ” على هالرنة طحينچ ناعم ” بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي عن تشكيل الحكومة وتكليف مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات بدلا عنه ، ليبقى جاثما على صدورنا المستقيل مع هذه المعطيات الى أمد طويل كما يبدو ، على الرغم من انه لم يحرك ساكنا ازاء مايجري في […]

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