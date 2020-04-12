الموارد المائية في ذي قار تتابع تنفيذ اعمال وضع انابيب في السدة القاطعة لنهر الفرات

2020/04/12 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار ، اليوم الاحد ، استمرار متابعتها لمراحل تنفيذ اعمال انزال انابيب مبوبة في السدة القاطعة لنهر الفرات في منطقة تحادد الجبايش مع قضاء المدينه في البصرة للاستفادة منها في تمرير الموجات الفيضانية حال ورودها على نهري دجلة والفرات .وذكرت الدائرة في بيان […]

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