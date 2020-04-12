تربية ميسان ترسل مقترحاتها  بشأن نهاية العام الدراسي 

2020/04/12 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..ارسلت مديرية تربية ميسان، الأحد، مقترحاتها لاجراء الامتحانات النهائية وتصوراتها للعام الدراسي الحالي الى وزارة التربية وقال مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي لـ(المستقلة) ان مديريته أرسلت مقترحاتها وتصوراتها حول العام الدراسي الحالي نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.واشار الى أنها اقترحت على الوزارة اعتماد درجات امتحانات نصف السنة […]

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