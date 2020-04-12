ارتفاع حالات الشفاء لمصابين كورنا في كربلاء الى ( 55 )  حالة

2020/04/12 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت صحة كربلاء، اليوم الاحد،عن ارتفاع حالات الشفاء من المصابين بفايروس كورونا الى ( 55 ) حالة بعد تسجيل ( 7 ) حالات شفاء جديدة “.وقال المتحدث الرسمي لخلية الازمة محمد ابراهيم الوكيل في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الدائرة سجلت ( 7 ) حالات […]

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