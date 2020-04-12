نوفاك: أمريكا مستعدة لخفض الإنتاج 2-3 ملايين ب/ي

2020/04/12 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميا.

وقال نوفاك، قبيل اجتماع أوبك+، إنه تحدث إلى نظيره الأمريكي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه يأمل أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

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