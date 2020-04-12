قاربت المليون.. عريضة تطالب بإقالة مدير منظمة الصحة العالمية

2020/04/12 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاربت عريضة تطالب باستقالة رئيس منظمة الصحة العالمية، من جمع تواقيع مليون شخص، الأحد.

ويتعرض رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس لانتقادات شديدة بخصوص طريقة إدارته أزمة كورونا، دفعت البعض لإنشاء عريضة على موقع Change.org.

وكان تيدروس قد اتهم بأنه سمح للصين بإخفاء التأثير الحقيقي لفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية مع بداية الأزمة، والتي تعتبر بؤرة كورونا الأولى في الصين والعالم.

وقالت العريضة، التي وصل عدد موقعيها إلى 886 ألفا، "نحن نعتقد بشدة أن تيدروس أدهانوم غيبريسوس ليس أهلا لدوره كمدير لمنظمة الصحة العالمية"، مطالبة باستقالته فورا.

"الكثير منا مستاؤون، نؤمن بأن منظمة الصحة العالمية هي جهة محايدة سياسيا، لكن بدون أي تحقيق، أقر غيبريسوس وحده الأرقام التي قدمتها الحكومة الصينية بخصوص مصابين ووفيات فيروس كورونا"، تقول العريضة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد انتقد، الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة إدارتها لأزمة جائحة فيروس كورونا، متهما إياها بالتركيز على الصين.

وكتب ترامب تغريدة قال فيها إن "منظمة الصحة العالمية أفسدت الأمر حقا، لسبب ما ورغم التمويل الأميركي الكبير لها، ما زالت تركز كثيرا على الصين، سننظر في هذا الأمر جيدا".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، فإن تغريدة ترامب قد تعني مراجعة الولايات المتحدة تمويلها الممنوح لمنظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولة عن الصحة العامة الدولية.

وكتب ترامب "لحس الحظ، أنني رفضت نصيحتهم بإبقاء الحدود مفتوحة أمام الصين في وقت مبكر، لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟".

ويشير ترامب بتغريدته إلى بيان منظمة الصحة العالمية في ٣ فبراير، والذي قالت فيه إن لا حاجة إلى فرض قيود سفر واسعة من أجل الحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية لأول مرة.

ورغم التوصية، إلا أن إدارة ترامب اتخذت قرارا بتقييد السفر من الصين إلى الولايات المتحدة مبكرا، بحسب "ذا هيل".

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