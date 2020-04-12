تركيا تسجل 97 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4789 إصابة

2020/04/12 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الاحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1198، إثر تسجيل 97 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأظهرت معطيات جديدة نشرتها الوزارة، تسجيل 4789 إصابة بكورونا لترفع الحصيلة إلى 56 ألفا و956.كما اشارت الى تسجيل 481 حالة شفاء من كورونا ترفع الإجمالي إلى 3 آلاف و446

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