خلية الازمة بالديوانية تعلن سلامة 8 اشخاص مشتبه باصابتهم بكورونا

2020/04/12 | 19:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الناطقة باسم خلية الأزمة في محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، اليوم الاحد، عن سلامة ثمانية أشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.وقالت الحسناوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الفحوصات المختبرية المركزية اثبتت سلامة ثمانية اشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".وأضافت "نعلن لكم بعد اجراء تحليل لهم في المختبر المركزي جاءت النتائج جميعها سالبة وسليمة".يذكر ان وزارة الصحة اعلنت مساء اليوم الاحد، عن تسجيل 34 اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق.

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