ادارة القوة الجوية تختار ملعب

2020/04/12 | 19:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية ، اليوم الاحد ، الانباء التي تتحدث عن عدم اعادة ارض الحبيبية الى النادي بعد معوقات شهدتها الفترة الماضية.وأوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية وتلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، أن " ارض الحبيبية التابعة للنادي عادة بعد جهد كبير من قبل الهيئة الادارية للنادي في اجتماع عقد يوم التاسع عشر من شهر شباط الماضي من العام الحالي مع الأمين العام ل‍مجلس الوزراء تم فيه الموافقة على اعادة ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية بعد خلافات سابقة مع وزارة المالية والتي تكللت بإزالة كافة العقبات". وأشار المكتب الاعلامي للصقور إلى أن " ارض الحبيبية هي تابعة للنادي ، بينما ملعب الحبيبية ( الشهداء ) المجاور له هو تابع لوزارة الشباب والرياضة ، لافتا الى أن ملعب الشهداء والذي سيرى النور في قادم الايام سيكون ملعبا لفريق القوة الجوية بحسب الاتفاق السابق بين ادارة الصقور ووزارة الشباب والرياضة والذي تم فيه الموافقة بان يكون الملعب لصالح القوة الجوية في الاستحقاقات المحلية المقبلة داعية الجميع التاكد من اي معلومة تنشر من خلال الصفحة الرسمية".

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