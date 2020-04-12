وزارة العدل تنفي اصابة عدد من النزلاء بفايروس كورونا

2020/04/12 | 20:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نفت وزارة العدل، اليوم الاحد، ما تناقلته إحدى وسائل الإعلام المحلية بشأن اصابة عدد من النزلاء بفايروس كورونا في سجن سوسة الاتحادي بمدينة السليمانية.وأشارت الوزارة، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، الى ضرورة توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في الوزارة وعدم تضليل الرأي العام والإلتزام بالمهنية والأمانة الإعلامية في نقل الأخبار.[…]

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