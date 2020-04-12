علامات استفهام على أنهيار أسعار النفط .!

2020/04/12 | 20:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم / الباحث في الشأن السياسي و الأمني العراقي

طه حسن

هُناك مُعطيات يغفل الگثيرين عنها، بينها أن الأحتياطي النفطي العراقي هو أفضل ( ضمان وغطاء مالي ) ، فالعراق لايعاني من أزمة مالية بقدر مايتعلق الشان بكارثته الأقتصادية - حركة السوق الداخلية .؟

والأهم من كُل ذلك هو غياب العقلية المهنية القادرة...

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