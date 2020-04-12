2020/04/12 | 20:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأثار مقطع مصور لفتاة من محافظة النجف تعرضت لحادث حرق، استياءً وغضبًا ودفع وزير الداخلية إلى التدخل بعد اتهام زوجها وأسرته بالمسؤولية عن الحادث.

أثار حادثة تعرض فتاة للحرق في محافظة النجف الكثير من التفاعل بعد معلومات عن تورط ضابط كبير فيها

وذكر قسم الإعلام في مديرية شرطة محافظة النجف في بيان، يوم الأحد 12 نيسان/أبريل، أن "وزير الداخلية ياسين الياسري اطلع على تفاصيل قضية حرق امرأة وابنها في النجف كما ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اتصال هاتفي مع قائد شرطة محافظة النجف العميد فائق فليح حسن سكر الفتلاوي، واطلع على الإجراءات المتخذة".

وأضاف البيان، أن "الوزير أمر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق واطلاعه على النتائج أولاً بأول"، مؤكدًا أن "القضية متابعة أيضًا من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد ومحافظ النجف لؤي الياسري".

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كما أشار البيان، إلى أن "الوزير شدد على أن يكون القانون هو صاحب الكلمة الفصل وهو فوق الجميع بدون أي تميز، وأن حقوق المواطنين أمانة بعنقه شخصيًا".

وكانت أشخاص ادعوا صلتهم بالضحية قد اتهموا زوجها ووالده، بالمسؤولية عن حادثة حرق الفتاة ثم نقلها إلى المستشفى.

فيما قال المتحدث باسم قيادة الشرطة المقدم مقدام الموسوي، إن "قيادة الشرطة تلقت إبلاغًا بحدوث حادثة حرق لإحدى المواطنات من المحافظة"، موضحًا أن "البلاغ تضمن تعرض امرأة إاحراق جسدها من قبل ذوي زوجها داخل منزلها بحي النفط وسط المحافظة".

وبين، أن "الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث ولم تتوصل إلى الأسباب حتى الآن، لكن يبدو أن الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية"، مشيرًا إلى أن "زوج الضحية هو ضابط في مديرية الاستخبارات".

وفي آخر تطورات القضية المتفاعلة، أوضحت محكمة تحقيق النجف، تفاصيل شكوى السيدة التي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي موضوع تعرضها للحرق.

وذكرت المحكمة، وفق بيان صادر عن مجلس القضاء، أن "المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها، وقيامها نتيجة ذلك بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها".

قال مجلس القضاء إن السيدة قدمت شكوى ضد زوجها بتهمة ممارسة العنف ضدها ما دفعها إلى حرق نفسها

وأضافت المحكمة، أن "المشتكية قالت إن الزوج لم يقم بإطفائها، وأن والد زوجها هو الذي نقلها إلى المستشفى بعد أن أخمد الحريق".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 12 نيسان/أبريل، مقطعًا مصورة لشابة من مواليد عام 2000، وهي تصرخ داخل ردهة في إحدى مستشفيات محافظة النجف، إثر تعرضها إلى حروق بالغة.

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