بالصور.. دوريات النجدة تقدم خدمة استثنائية وتشارك بزفاف في سوق الشيوخ

2020/04/12 | 20:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن مشاركتها في حفل زفاف خلال فرضها حظر التجوال ضمن مبادرة انسانية لمواطني المحافظة.وقال مراسلنا في محافظة ذي قار ان دوريات النجدة ساهمت بزفاف لعروسين من أبناء المحافظة.واضاف أن احدى العوائل في قضاء سوق الشيوخ استعانت بدوريات شرطة النجدة من أجل زفاف العروسين ومشاركتهم فرحتهم بسبب الحظر الصحي المفروض على جميع أبناء الشعب العراقي.

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