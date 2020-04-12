الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير كبرى في قضاء بلد بصلاح الدين

2020/04/12 | 20:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، الاحد، حملة تعفير وتعقيم كبرى في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن مديرية الطبابة بالحشد الشعبي وضمن حملة وعي قامت بحملة كبيرة في محافظة صلاح الدين حيث شملة الحملة تعفير مخيمات النازحين في ناحية يثرب جنوب

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