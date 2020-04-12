بسبب قرار حظر التجوّل.. مطالب باستقالة وزير الداخليّة في تركيا

2020/04/12 | 20:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مسؤول تركي ومواطنون أتراك وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” بالاعتذار والاستقالة معتبرين أن قرار حظر التجول المفاجئ كان قراراً خاطئاً، لما تسببه من موجات ازدحام في البلادء.وقال نائب حزب المستقبل “سلجوق أوزداغ”: إن…

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