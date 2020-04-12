مصدر امني لـ” العهد نيوز” اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بكمين شرقي الرمادي

2020/04/12 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بكمين شرقي مدينة الرمادي . وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” القوات الامنية نصبت كمين لاثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة اثناء محاولتهم بيع وترويج الحبوب المخدرة في […]

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