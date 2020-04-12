خشية انهيار اسعار النفط مجدداً.. نائب يدعو للتفاوض مع اوبك+ لتعديل نسبة العراق بالاتفاق الاخير


خشية انهيار اسعار النفط مجدداً.. نائب يدعو للتفاوض مع اوبك+ لتعديل نسبة العراق بالاتفاق الاخير
2020/04/12 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاحد (12 نيسان 2020)، الحكومة العراقية الى ضرورة تشكيل...

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