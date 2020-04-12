2020/04/12 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاحد (12 نيسان 2020)، الحكومة العراقية الى ضرورة تشكيل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خشية انهيار اسعار النفط مجدداً.. نائب يدعو للتفاوض مع اوبك+ لتعديل نسبة العراق بالاتفاق الاخير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاحد (12 نيسان 2020)، الحكومة العراقية الى ضرورة تشكيل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خشية انهيار اسعار النفط مجدداً.. نائب يدعو للتفاوض مع اوبك+ لتعديل نسبة العراق بالاتفاق الاخير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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