خشية انهيار اسعار النفط مجدداً.. نائب يدعو للتفاوض مع اوبك+ لتعديل نسبة العراق بالاتفاق الاخير

2020/04/12 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاحد (12 نيسان 2020)، الحكومة العراقية الى ضرورة تشكيل...





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