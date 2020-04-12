2020/04/12 | 20:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك في لقاء تلفزيوني خاص باوضاع محافظة دهوك والاجراءات الخاصة المتخذة للحد من انتشار كورونا، تطرق محافظ دهوك فرهاد اتروشي الى اوضاع المخيمات وشكرهم.اكد اتروشي ان النازحين التزموا بالاجراءات ونشكرهم على ذلك لانهم فعلا طبقوا الاجراءات وتعاملنا معهم كان مثل بقية سكان محافظة دهوك.هذا وسبق وان اكد رئيس وزراء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ دهوك: نشكر النازحين على التزامهم بالاجراءات) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ دهوك: نشكر النازحين على التزامهم بالاجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).