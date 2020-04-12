محامية مؤسس ويكيليكس تنجب منه طفلين

2020/04/12 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت محامية لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أنها أنجبت من موكلها طفلين عندما كان لاجئا بسفارة الإكوادور في لندن.وكشفت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المتحدرة من جنوب إفريقيا، في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، إن أسانج، الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد طفليها اللذين يبلغان من العمر […]

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