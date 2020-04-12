هرب من كورونا.. ومات متسمما

2020/04/12 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هرب مواطن روسي إلى غابة للابتعاد عن حالة القلق التي تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا، غير أنه لم يتمكن من الهرب من الموت.وهو روسي معروف يدعى أليكسندر نوركو من مدينة سان بطرسبورغ، وقد قام برحلات عدة حول العالم بدراجات هوائية، بما فيها إلى مصر وسنغافورة.وقبل أسبوعين من وفاته، قال نوركو عبر مواقع التواصل […]

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