تربية ميسان : رواتب نيسان ستصرف  بالبطاقة الذكية

2020/04/12 | 20:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..كشفت مديرية تربية ميسان، الأحد، بأن رواتب شهر نيسان ستكون عن طريق البطاقة الذكية.وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان رواتب شهر نيسان سيتم صرفها لديوان المديرية فقط عن طريق البطاقة الذكية.واشار الى أن مدير عام التربية اكد ضرورة استلام رواتب جميع ملاكات المديرية عن طريق البطاقة الذكية وأوضح […]

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