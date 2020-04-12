البنك المركزي يفتتح حسابين مصرفيين باسم «التكافل الاجتماعي» ومسؤوليه يتبرعون برواتبهم

2020/04/12 | 20:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن البنك المركزي العراقي، افتتاح حسابين مصرفيين باسم "التكافل الاجتماعي" لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.





وقال البنك المركزي في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "استنادا إلى كتاب الأمانة العامّة لمجلس الوزراء المتعلق بمبادرة دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ودعماً لجهود خليَّة الأزمة لمواجهة وباء كورونا، قام البنك المركزي العراقي بفتح حسابين مصرفيين، لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسم (حساب التكافل الاجتماعي)، الأول بالدينار ويحمل الرقم (70111) والثاني بالدولار ويحمل الرقم (60111).



وسيخصصان لجمع التبرعات الخاصَّة بتمويل هذا الصندوق"، مشيراً إلى أن عملية التبرع تتم عبر أي حساب مصرفي وبأي من المصارف العامة والخاصَّة، من داخل العراق وخارجه.



كما يمكن الايداع نقداً في اي مصرف بعد تحديد اسم الحساب والرقم المصرفي.

وأضاف ستقوم المصارف بتحويل المبلغ مباشرة إلى الحساب المعني في البنك المركزي (بالدينار أو الدولار) ويتضمن التبرع لهذا الصندوق إيداع راتب رئيس مجلس الوزراء لشهر نيسان، والوزراء ومن هم بدرجتهم.

وأكد البيان، "قد تم اليوم إيداع رواتب المسؤولين في البنك المركزي العراقي لشهر نيسان في هذا الحساب".

وأوضح "ينتهز البنك المركزي هذه الفرصة ليوجه دعوة إلى المؤسسات العامة والخاصَّة، وإلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للتبرع دعماً لهذا الجهد الطوعي التضامني الذي يهدف إلى رص الصفوف وتحشيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، وتقديم العون للعوائل التي يتطلب دعمها والتي لحقت بها أضرار بسبب الإجراءات الوقائية التي اضطرت إليها خليَّة الأزمة، كحظر التجوال وما تسبب به قطع لمصادر أرزاق تلك العوائل".

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