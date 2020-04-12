2020/04/12 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أظهر أكثر من 60 بالمئة من المرضى المصابين بأعراض حادة لفيروس كوفيد-19 تحسنًا بعد العلاج بدواء ريمديسيفير (Remdesivir)، العقار المضاد للفيروسات الذي يتم اختباره حاليًا في العديد من الدراسات على مستوى العالم.ولم يكن للنتائج الأولية المنشورة في مجلة الطب مجموعة مراقبة، مما يعني أن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج أولية واعدة عن علاج فيروس كورونا بالعقاقير المتوفرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج أولية واعدة عن علاج فيروس كورونا بالعقاقير المتوفرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).