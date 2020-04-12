وزير الدفاع العراقي يثير ضجّة في البلاد.. لماذا؟

2020/04/12 | 20:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذَ وزير الدفاع العراقي #نجاح_الشمري قراراً بنقل مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، العميد #يحيى_رسول، إلى دائرة شؤون المحاربين (الإمرة)، ما أثار ضجة في العراق.هذه الضجّة، كانت واضحة في الشارع العراقي، لا سيما مواقع…

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