2020/04/12 | 20:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العمل تعقد اجتماعها لوضع آلية للمنحة الخاصة بوباء كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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