بحملة جوية.. زراعة ذي قار تكافح أسراب الجراد في المحافظة

2020/04/12 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار باشرت الفرق الوقائية في مديرية زراعة ذي قار، اليوم الاحد، بحملة للقضاء على أسراب الجراد في ذي قار وذكر أعلام مديرية الزراعة في بيان تلقته “العهد نيوز” ، انه ، ” باشراف مباشر مع المهندس عماد رئيس قسم الوقاية انطلقت حملة مكافحة جوية للقضاء على مجاميع الجراد واضاف البيان أن” مديرية […]

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