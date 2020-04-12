كشف مؤامرة واشنطن الجديدة.. كم قاعدة أخلتها في العراق؟

2020/04/12 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع الأخيرة، قادت أمريكا بالتعاون مع الرئيس العراقي "برهم صالح" وبعض الأحزاب السياسية، جهوداً واسعة النطاق لإيصال رئيس الوزراء المقترح "عد...

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